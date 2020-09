Riprendono i “Mercoledì del MArTA”

Riprendono il 30 settembre gli appuntamenti con i “Mercoledì del MArTA”, approfondimenti culturali e tematici di grande interesse con specialisti di varie discipline. “Abbiamo voluto inaugurare la nuova stagione dei “Mercoledì del MArTA” – dichiara la direttrice Eva Degl’Innocenti – con un seminario organizzato con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento sullo storytelling digitale nei musei. La nuova stagione di seminari e conferenze del mercoledì sarà ancor più legata alla ricerca e quindi alle collaborazioni con atenei e centri di ricerca”.

Il primo appuntamento sarà un seminario dal titolo “Never ending stories: lo storytelling digitale nei musei e le sue potenzialità”, organizzato in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento. Intervengono: Eva Degl’Innocenti (Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto); Elisa Bonacini (Archeologa ed esperta in comunicazione culturale); Sandro Garrubbo (Social Media Strategist del Museo Archeologico Salinas di Palermo – Docente a contratto dell’Università di Palermo). Il seminario si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nel Chiostro del Museo. Vista la capienza limitata è obbligatoria la prenotazione al numero 099-4538639. Si ricordano gli orari di accesso al Museo e le normali modalità di fruizione.

Lunedì: giorno di chiusura, ingresso su prenotazione solo per i gruppi. Martedì-venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30).

Sabato e prima domenica del mese: dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30). Non sono previste gratuità per la prima domenica del mese. Domeniche (esclusa la prima del mese) e festività: dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30).

Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori all’orario desiderato è obbligatorio acquistare il biglietto online attraverso il sito https://buy.novaapulia.it/ingressomarta.html con il costo di prevendita di solo 1 euro. Eventuali titoli che danno diritto all’ingresso gratuito o ridotto dovranno essere esibiti alla cassa.

Sono acquistabili anche abbonamenti a prezzi promozionali validi fino al 31 dicembre, per consentire a tutti di fruire più volte dei tesori del Museo, per varie tipologie di visitatori: individuali, ragazzi, coppie e famiglie, seniores.

