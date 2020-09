Premio ai dipendenti Kyma Ambiente per attività durante il lockdown

Cento euro in più in busta paga per ogni dipendente di Kyma Ambiente. È stato erogato a settembre, come da accordi con le organizzazioni sindacali, il “premio Covid” destinato ai dipendenti di Kyma Ambiente per l’attività svolta durante l’emergenza pandemica. Il bonus, fortemente voluto dal presidente Giampiero Mancarelli su impulso del sindaco Rinaldo Melucci, è pari a 100 euro, in rapporto alle presenze durante il periodo di lockdown.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente Mancarelli – di quello che i nostri dipendenti hanno fatto per noi, per la nostra città. Hanno tenuto duro in momenti straordinari durante l’emergenza sanitaria Covid 19 garantendo sempre e comunque la pulizia e il decoro della città. Senza indugio e con grande senso di responsabilità. Consapevoli di questo – ha concluso Mancarelli – su impulso del sindaco Rinaldo Melucci e, in concorso con le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di prevedere questo premio».

