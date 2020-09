Grande piano strade e marciapiedi: via Messapia quasi completa, si parte in viale Virgilio

Continuano i sopralluoghi sui numerosi cantieri in corso in città, come programmati dal grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci.

L’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha visitato il cantiere di via Messapia, nei pressi del tribunale dei Giudici di Pace, dove sono stati terminati i marciapiedi, ampliati con una nuova pavimentazione, prevedendo spazi per la messa a dimora di nuovi alberi.

«Via Messapia diventerà un nuovo viale alberato – le parole di Occhinegro –, riqualificando l’intera zona. Contestualmente alla realizzazione di questo cantiere abbiamo avviato i lavori anche in viale Virigilio dove, oltre alla riqualificazione dell’asfalto, abbiamo previsto la piantumazione di alberi».

