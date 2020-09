Comune di Locorotondo: aggiornamento Covid19

Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, dichiara: “Le autorità sanitarie e gli organi preposti al monitoraggio dell’evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio comunale, mi hanno comunicato nelle ultime ore di aver registrato 2 nuovi casi di positività al virus Covid-19. Salgono dunque a 9 i cittadini attualmente affetti da SARS-CoV-2.

Il dipartimento di prevenzione ha già provveduto a ricostruire la rete dei contatti dei 2 nuovi casi accertati. In attesa di prova del tampone, i cittadini entrati a contatto con i pazienti risultati positivi, sono stati sottoposti a isolamento fiduciario.

Come ho già ribadito – prosegue il sindaco – in conferenza stampa oggi, all’atto di presentazione della nuova Giunta comunale, al momento non vi è alcun rischio di slittamento dell’apertura delle scuole che, come già disposto con ordinanza, riapriranno il primo ottobre.

Raccomando ancora una volta la massima prudenza ed il rispetto delle regole fondamentali: utilizzo della mascherina, igienizzazione costante delle mani e mantenimento della distanza interpersonale.

Da parte mia – conclude il primo cittadino – continuerà ad esserci massima trasparenza nella comunicazione costante dei dati che mi vengono forniti.”

