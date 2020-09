Autorizzato lavoro notturno per il cantiere di piazza Castello

Con l’ordinanza n. 60 del 29 settembre, il sindaco Rinaldo Melucci ha autorizzato i lavori di rifacimento del manto stradale di piazza Castello anche durante le ore notturne, in deroga a una precedente ordinanza che vieta invece le emissioni sonore in quelle fasce orarie.

«Il provvedimento si è reso necessario per velocizzare l’intervento – ha spiegato il primo cittadino –, evitando anche i disagi dovuti agli inevitabili rallentamenti del traffico veicolare, particolarmente intenso in quell’area».

L’autorizzazione decorre dalle 20 del 1 ottobre, fino alle 8 del 3 ottobre. Restano fermi i vincoli legali sulle emissioni sonore, che non potranno essere superati, e in accordo con le prescrizioni di Asl Taranto, l’azienda impegnata nel cantiere dovrà utilizzare macchinari conformi alle normative europee in tema di inquinamento acustico, concentrare (ove possibile) lavorazioni e uso di macchinari eccessivamente rumorosi, avendo naturalmente cura di proteggere i lavoratori dall’esposizione prolungata ai rumori.