Xylella, Emiliano e Osservatorio Fitosanitario su focolaio in agro Monopoli

“Subito eradicazioni e ispezioni tempestive nell’area circostante per isolare la zona” Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’Osservatorio fitosanitario regionale rendono noto che, a seguito del monitoraggio Xylella, effettuato in collaborazione con gli ispettori dell’Arif, è stato individuato un focolaio su piante di ulivo in agro di Monopoli, in zona cuscinetto e al confine con la zona indenne.

La Regione Puglia ha avviato prontamente le ispezioni nelle aree circostanti come previsto dal regolamento comunitario, andando anche oltre il raggio dei 100 metri attorno alle piante infette, al fine di circoscrivere il focolaio e procedere immediatamente alla rimozione del materiale vegetale infetto. L’identificazione è stata resa possibile dall’attività di monitoraggio annuale che ha già superato i due terzi della ‘zona rossa’ producendo circa 100 mila ‘tamponi’ di cui solo 149 sono risultati positivi. È l’ennesima prova di un’infezione che si propaga in maniera non prevedibile, con focolai che emergono nel mezzo di zone con un tasso di infezione molto basso o addirittura nullo.

Tutto ciò rende ancora più importante condurre accurate analisi epidemiologiche per comprendere le dinamiche di spostamento del batterio con la formazione di focolai spesso particolarmente circoscritti. Per questo motivo, fermo restando l’impegno delle istituzioni nel contrasto alla Xylella, l’Osservatorio regionale ribadisce l’importanza di un comportamento responsabile da parte di cittadini e agricoltori la cui collaborazione è fondamentale per segnalare tempestivamente la comparsa di eventuali sintomi della malattia oltre che per limitare gli spostamenti di materiale sospetto e potenziale vettore della Xylella.

