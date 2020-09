Taranto: al nido in sicurezza

Anche gli asili nido comunali di Taranto hanno ripreso le loro attività e l’amministrazione Melucci, al fine di garantire la massima sicurezza dei piccoli ospiti e del personale, ha stilato un vademecum con le regole essenziali da seguire per evitare rischi legati al contagio.

Si tratta di indicazioni che provengono dal protocollo firmato da Governo, sigle sindacali, associazioni di categoria, per riprendere le attività dei servizi educativi in presenza. «Siamo totalmente impegnati a contenere il rischio da contagio ovunque – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, lo facciamo con particolare attenzione in queste strutture che, per la nostra amministrazione, rappresentano un presidio didattico fondamentale per il quale abbiamo messo in campo ogni sforzo affinché mantenesse il suo elevato standard di qualità».

