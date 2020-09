Ordinanza bus extraurbani: efficacia rinviata al 2 novembre. A breve conferenza di servizi

La decisione di rinviare è scaturita dalla necessità di pianificare meglio le azioni operative connesse al divieto di sosta e circolazione che, si ricorda, varrà per i bus extraurbani, regionali, interregionali, nazionali e internazionali provenienti dalle direttrici d’ingresso nord-occidentali della città (statali 106, 7 ter, Appia, cavalcavia Cristoforo Colombo). Per i bus provenienti dalle altre direttrici d’ingresso cittadine, invece, viene confermato il divieto di sosta in qualsiasi luogo del centro urbano, a eccezione delle aree indicate come capolinea o destinate alla sosta prolungata.

«Abbiamo preferito rinviare l’efficacia dell’ordinanza – ha spiegato il primo cittadino Rinaldo Melucci – ritenendo proficuo coinvolgere tutti i soggetti che, a diverso titolo, hanno interessi rispetto alle conseguenze che scaturiranno da questa nuova disciplina. Ascolteremo tutte le voci, attraverso una conferenza di servizi che stiamo convocando in queste ore: l’obiettivo è trovare soluzioni che vadano incontro alle esigenze degli utenti, senza rinunciare al principio che anima l’ordinanza, ossia ridurre l’impatto delle emissioni nella cinta urbana».

