Grande piano strade e marciapiedi, proseguono gli interventi programmati dall’amministrazione

Continuano gli interventi del grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci.

Oggi è iniziata la posa del nuovo asfalto in viale Trentino, in continuità con i lavori effettuati in via Umbria, mentre è in corso la rimozione del vecchio in corso Due Mari. Altri due cantieri sono operativi in Città Vecchia, in corso Vittorio Emanuele II (ringhiera) e tra piazza Fontana e Ponte di Pietra.

«Andiamo spediti con i cantieri che abbiamo programmato nei mesi scorsi – ha spiegato l’assessore ai lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro –, abbiamo già terminato viale Unicef e ora siamo operativi contemporaneamente in diversi punti della città. Si tratta di un intervento organico che Taranto non vedeva da decenni, reso possibile dalla lungimiranza del sindaco Rinaldo Melucci».

