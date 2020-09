Covid-19, Martina Franca: Ordinanza sindacale n. 44 del 28/9/20

Di seguito una dichiarazione del Sindaco Ancona:

“Dall’ultimo aggiornamento ricevuto è possibile riscontrare che, in città, ci sono sei cittadini risultati positivi al Coronavirus tutti riconducibili ad un paio di nuclei familiari e uno già uscito dalle cure del Covid; 5 persone sono in isolamento fiduciario. In un quadro sostanzialmente non negativo, è fondamentale mantenere alta la guardia rispettando le misure anti Covid.

La nostra attenzione, ora, è rivolta alle scuole e alla sicurezza dei nostri ragazzi per questo ho emanato una ordinanza che obbliga tutti ad utilizzare la mascherina dal lunedì al sabato, negli orari di entrata ed uscita scolastica, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nei 200 mt dagli ingressi dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. E’, inoltre, vietato lo stazionamento per gli accompagnatori degli alunni negli spazi esterni antistanti l’ingresso delle scuole ad eccezione del periodo strettamente necessario all’accompagnamento e recupero degli scolari. Ricordo l’obbligo di utilizzo della mascherina anche nell’area mercatale e all’aperto laddove non sia possibile mantenere la distanza di un metro”.

