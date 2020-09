Kyma Mobilità per il ritorno a scuola in sicurezza

In linea con le indicazioni dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, da settimane Kyma Mobilità si sta preparando al pieno ritorno a scuola previsto per lunedì prossimo, 28 settembre, anche se alcuni istituti scolastici hanno già ripreso le lezioni.

Ricordiamo che, in base al Dpcm emanato dal Governo lo scorso 7 settembre, gli autobus di Kyma Mobilità possono viaggiare con a bordo l’80% della capienza massima di passeggeri.

Tutti devono indossare la mascherina a bordo degli autobus e attenersi alle indicazioni riportate su cartelli posizionati fuori e dentro i mezzi; alle fermate, in particolare, prima di salire a bordo si devono far scendere i passeggeri dal mezzo.

Oltre a potenziare il servizio con le “corse bis”, da lunedì (28 settembre) alle fermate più affollate sarà intensificata, negli orari di entrata e uscita da scuola, la presenza dei controllori di Kyma Mobilità che, tra l’altro, controlleranno l’utilizzo della mascherina.

Su tutti gli autobus sono stati installati, vicino alla porta di accesso, dispenser per il gel igienizzante per l’utenza; proseguono, inoltre, i periodici interventi di sanificazione straordinaria sugli autobus e nei locali aziendali da parte di ditte specializzate con prodotti specifici disinfettanti e detergenti.

Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate, ha spiegato che «grazie agli sforzi e l’impegno del management e di tutto il personale, Kyma Mobilità è pronta ad affrontare al meglio il ritorno a scuola dei nostri ragazzi».

«Lunedì prossimo sarà un giorno importante – ha poi detto l’Assessore Paolo Castronovi – in cui tutto il sistema della mobilità del territorio sarà messo alla prova. L’invito ai cittadini è quello a collaborare per riuscire a viaggiare tutti sui nostri autobus in piena sicurezza, un risultato che possiamo cogliere solo se saremo una comunità coesa e rispettosa della legalità, anche nei piccoli gesti quotidiani, come indossare la mascherina sull’autobus».

