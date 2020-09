Kyma Ambiente ottiene la certificazione di qualità, Melucci: «Segnale di svolta per la società»

Importante riconoscimento per Kyma Ambiente. L’intenso lavoro della dirigenza e del personale tutto, rappresentati dal presidente Giampiero Mancarelli, in linea con le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, ha permesso all’azienda di ottenere le tre certificazioni di qualità 9001, 14001 e 45001 rilasciate dal Rina.

«È un segnale di svolta – il commento del sindaco Melucci -, questo risultato dimostra che la società ha virato verso un modello di governance più efficiente, rispondendo alle aspettative del socio».

Uno sforzo notevole degli uffici, quindi, in un momento di svolta per Kyma Ambiente che vuole con forza invertire la rotta e traguardare risultati di eccellenza nel proprio territorio e non solo, oggi segnati dalla certificazione di qualità di processo, di gestione ed ambientale. Ancora un passo in avanti verso la modernizzazione dell’azienda pubblica che inizia a conquistare spazi importanti e caratterizza il territorio con una nuova politica ambientale.

«Siamo molto soddisfatti per le certificazioni ottenute dalla nostra azienda – ha commentato il presidente Mancarelli – perché sono il frutto di un magistrale lavoro di squadra che segna un importante passo in avanti verso le sfide del futuro».

