Pulizia e decoro nei vicoli di città vecchia e in piazza garibaldi

In vista dei festeggiamenti dedicati ai Santi Medici Cosma e Damiano, oggi e domani 26 settembre, gli operatori di Kyma Ambiente stanno intervenendo in Città Vecchia per ripristinare il decoro nei vicoli del centro storico e in Largo Santi Medici. Le operazioni sono cominciate nei giorni scorsi e proseguiranno nelle prossime ore, anche su via Garibaldi, via di Mezzo, via Cariati e postierla Immacolata.

È tutto pronto per una delle celebrazioni religiose più attese a Taranto. Kyma Ambiente, su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Paolo Castronovi, sta supportando l’organizzazione curata da don Emanuele Ferro, che si sta spendendo tanto anche nella sensibilizzazione dei cittadini verso una corretta modalità di raccolta differenziata.

Gli interventi di pulizia e igienizzazione hanno riguardato anche piazza Garibaldi e verranno estese a tutto il Borgo.

«Vogliamo che tutto sia in ordine in Città Vecchia – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – riportando il decoro nei vicoli in questi giorni di celebrazioni. Ma il nostro impegno proseguirà anche dopo perché la sfida che abbiamo accolto non si esaurisce in poco tempo. Migliorare il servizio di raccolta differenziata ingegnerizzato è il nostro obiettivo, così come quello di avere un centro storico all’altezza della sua bellezza».

«Il decoro della città vecchia – ha commentato l’assessore Castronovi – è una priorità dell’amministrazione Melucci. Gli interventi di questi giorni sono finalizzati a questo scopo. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini affinché si possa mantenere».

