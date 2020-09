Operativo il nuovo “drive through” al Distretto Unico di Taranto per l’esecuzione dei tamponi in auto

A partire da stamane, è operativo per l’Asl Taranto un nuovo punto drive through, allestito e gestito dal Dipartimento di Prevenzione presso il Distretto Unico socio-sanitario sito in via Ancona. La tensostruttura è predisposta per l’esecuzione dei tamponi naso-faringei direttamente in auto. Qui sono convocati per sottoporsi a tampone i soggetti individuati dal Dipartimento di Prevenzione nell’attività di contact tracing, già in isolamento fiduciario e che possono aver contratto il covid-19 perché “contatti stretti” di casi positivi accertati, oltre agli operatori sanitari che devono rientrare in servizio e per i quali è necessario escludere un avvenuto contagio.

I soggetti convocati ricevono un’autorizzazione specifica che consente loro lo spostamento da casa alla tenda, rigorosamente in auto e muniti di mascherina, attraverso un percorso in ingresso e uscita guidato e sicuro. Il tampone e le operazioni di registrazione si svolgono in tenda, direttamente in auto con finestrino abbassato. I tamponi eseguiti in drive through registrano un forte risparmio sui tempi e sull’uso di DPI da parte dei sanitari, non soggetti a vestizione/svestizione completa come per il tampone domiciliare.

L’allestimento della struttura presso il Distretto Unico si aggiunge ai drive through già operativi a Massafra e a Manduria, rientrando nell’obiettivo strategico di gestire in maniera più efficiente il lavoro di verifica e circoscrizione del contagio.

Il servizio, che ha il fine di garantire una pronta risposta in questa fase ancora emergenziale, evidenzia la collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, diretto dal dr. Michele Conversano, e il Distretto Unico, diretto dal dr. Osvaldo Blasi, che ospita quest’ultima nuova tensostruttura.

