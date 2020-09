Locorotondo: aggiornamento situazione epidemiologica Covid-19

Il Sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, in merito alla situazione epidemiologica da Coronavirus in evoluzione sul territorio comunale, comunica quanto segue. Al momento vi sono *7 casi accertati di cittadini affetti da Sars-CoV-2*: 3 di essi risultano ricoverati in condizioni stazionarie. Inoltre i tamponi effettuati alla rete di contatti dei soggetti risultati positivi, fino ad ora hanno dato tutti esito negativo.

Vi sono, tuttavia, 25 cittadini in isolamento fiduciario, in attesa di sottoporsi anche loro, nella giornata di domani, alla prova del tampone (inizialmente prevista per il 30 settembre). «Man mano che mi saranno forniti dati ufficiali – dichiara il primo cittadino Antonio Bufano – informerò tempestivamente la cittadinanza. La raccomandazione che faccio ancora una volta a tutti è quella di continuare a seguire le regole fondamentali per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus».

