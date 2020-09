Giornate Europee del Patrimonio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebra l’edizione 2020 delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Inoltre, sabato 26 settembre sono previste aperture serali dei musei con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. “Lo slogan del MArTA – dichiara la Direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – per questa edizione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà “Imparare divertendosi” per sottolineare il forte valore educativo, didattico e socio-culturale del Museo ma anche la sua funzione di diletto”. La proposta del Museo Archeologico Nazionale di Taranto è ricca di iniziative per tutti i tipi di pubblico.

Sabato 26 settembre il Museo sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 23.00, con biglietto al costo simbolico di 1 euro nella fascia dalle 20.00 alle 23.00. La prenotazione è obbligatoria sul sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html con il costo di prevendita di solo 1 euro.

Dalle ore 16.00 alle ore 23.00 potrete incontrare nelle sale i Curatori archeologi, l’Architetto e il Personale di accoglienza del Museo per appuntamenti dedicati a tutti: postazioni didattiche in cui si racconteranno curiosità sui giochi e sulle calzature antiche; speciali “Interviste mai viste”, un’occasione imperdibile per fare agli archeologi, ai restauratori e ai tecnici del Museo le vostre domande in merito a una disciplina da sempre affascinante. Non perdete poi Il Museo ieri, oggi, domani, un affascinante viaggio alla scoperta della storia del Museo.

Le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso del Museo. Alle ore 20.00 e alle ore 22.00 vi aspettano le visite guidate “I capolavori del MArTA”, a cura del Concessionario Nova Apulia, al costo promozionale di 5 euro + biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Alle ore 21.00, sempre a cura di Nova Apulia, appuntamento per i più piccoli, con “Ethra racconta”, al costo promozionale di 5 euro + biglietto d’ingresso.

Come partecipare alle attività organizzate da Nova Apulia:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito https://buy.novaapulia.it/ingressomarta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare l’attività alla seguente e- mail museo.taranto@novaapulia.it o al numero 099-4538639 3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota prevista. Alle ore 19.00, nel Chiostro, nell’ambito di “Pontos. Il mare che unisce” (una rassegna di eventi artistici legati alla cultura del mare, comunità e identità grazie al progetto FISH & C.H.I.P.S. – Fisheries and Cultural Heritage, Identity, Participated Societies – finanziato dal Programma INTERREG V/A GRECIA – ITALIA 2014/2020) un altro concerto imperdibile: Nabil Bey e Fabrizio Piepoli in “GHIBLI suoni ed echi dal Mediterraneo”. Ingresso gratuito e contingentato in base alle disposizioni in vigore presso questo Museo per il contenimento del contagio da COVID-19 (70 persone). Prenotazione obbligatoria: biglietteria del Museo Archeologico Nazionale di Taranto-MArTA: tel. 099 4538639. L’ingresso e l’uscita del pubblico avverrà da Corso Umberto.

Domenica 27 settembre, il museo sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, con altri appuntamenti per tutti. Alle ore 11.30 vi aspettano le visite guidate “I capolavori del MArTA”, a cura del Concessionario Nova Apulia, al costo promozionale di 5 euro + biglietto d’ingresso. Minimo 10 partecipanti. Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 continuano le attività gratuite comprese nel costo del biglietto nelle sale del Museo con i Curatori archeologi, l’Architetto e con il Personale di accoglienza del Museo.

Durante le due giornate tutti i visitatori potranno sperimentare la nuova MArTApp, un’applicazione pensata per arricchire la vostra visita al Museo Nazionale Archeologico di Taranto. L’applicazione, curata dal MArTA nei contenuti, è stata progettata e realizzata dal prof. Vito Roberto e da Valeria Bianco (Dipartimento di Informatica-DMIF dell’Università di Udine). Nelle giornate del 26 e del 27 settembre negli spazi del Chiostro e della hall del Museo si potrà assistere alle performance musicali dei giovani musicisti dell’Istituto Paisiello di Taranto.

Non perdete inoltre, sabato 26 e domenica 27 settembre i laboratori di artigianato digitale del Fab Lab. Gli appuntamenti saranno attività adatte ad adulti e ragazzi, che consentiranno di approfondire la conoscenza del Museo Archeologico Nazionale di Taranto cimentando si con le nuove tecnologie. Per saperne di più sugli appuntamenti di MArTA Lab consultate il sito: https://www.martalab.com/open-day.

Tutte le attività didattiche saranno erogate nel massimo rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19.

Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori all’orario desiderato è obbligatorio acquistare il biglietto online attraverso il sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html con il costo di prevendita di solo 1 euro. Eventuali titoli che danno diritto all’ingresso gratuito o ridotto dovranno essere esibiti alla cassa.

