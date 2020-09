Ecco la prima delle Mille Querce per la Pace, piantata stamattina in Largo Fuggetti in città vecchia.

La “Taranto per la pace” istituita con l’approvazione della delibera dell’assessore all’Ambiente, alla Legalità e alla Qualità della vita Annalisa Adamo comincia dalla parte più antica della città, vicino il Santuario dei Santi Medici che nel pomeriggio sarà riaperto al culto.

La semina della Pace, nella sua relazione più stretta con l’ambiente, sarà oggetto di una serie di azioni concrete dell’amministrazione Melucci per promuovere la ecologia del territorio e l’ecologia delle relazioni umane.

