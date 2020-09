Controlli da parte del gruppo motociclisti della Polizia Locale

Serie di interventi da parte del gruppo motociclisti della Polizia Locale, il cui potenziamento rientra tra le priorità espresse dal sindaco Rinaldo Melucci in un’ottica di efficace riorganizzazione del corpo.

Solo negli ultimi due giorni, gli operatori hanno riscontrato quattro violazioni per guida senza patente, tre violazioni per guida senza casco e una violazione per guida senza targa che hanno comportato il fermo dei mezzi coinvolti, sei violazioni per guida senza assicurazione con sequestro del mezzo, due violazioni per guida con veicoli sequestrati, poi confiscati, quattro violazioni per guida senza documenti, una violazione per non aver rispettato l’alt. Due veicoli, inoltre, sono stati rimossi perché in stato di abbandono.

Nei pressi di piazza Fontana, infine, due mezzi che non avevano rispettato l’alt sono stati inseguiti e fermati.

«Stiamo investendo su uomini, mezzi e tecnologie avanzate – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, in una città come la nostra deve essere possibile, attraverso un controllo diversificato e moderno, garantire ai cittadini la più ampia percezione di sicurezza e legalità».

