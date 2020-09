Allerta arancione per vento, parchi chiusi e concerto sospeso

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta arancione per vento, dalle 14 di oggi e per le successive 24/30 ore.

L’amministrazione comunale, precauzionalmente, ha disposto la sospensione del concerto previsto per questa sera sulla Rotonda del Lungomare, nell’ambito del “Medita Festival”, e la chiusura di tutti i parchi cittadini. Sono previsti venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali.

Oltre l’allerta arancione per vento, la Protezione Civile regionale ha emanato anche un avviso di allerta gialla per pioggia, dalle 8 di questa mattina e per le successive 12 ore.

La Protezione Civile comunale monitorerà costantemente gli eventi meteorici, raccomandando ai cittadini di non sostare in aree esposte alla caduta di oggetti o in prossimità di alberi.