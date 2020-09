Pulizia Piazza Marconi e Piazza Ebalia e igienizzazione in Città Vecchia

Proseguono gli interventi di pulizia e igienizzazione in Città Vecchia, dove gli operatori di Kyma Ambiente questa mattina hanno proceduto alla sanificazione dei cassonetti ingegnerizzati e dei vicoli. Analoghe operazioni, su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Paolo Castronovi, sono state portate a termine in via Garibaldi, nei pressi della Chiesa San Giuseppe, per il ripristino del decoro della pavimentazione.

Dall’altra parte del Ponte Girevole, in piazza Marconi, gli operatori di Kyma Ambiente hanno ripulito l’area per restituire lo spazio verde alle attività di bambini e adulti, e sono stati rimossi ingombranti e rifiuti in piazza Ebalia.

«Stiamo lavorando con grande impegno per rispondere alle segnalazioni dei cittadini – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli -, cercando di migliorare il servizio al netto della carenza di personale che la nostra azienda sta affrontando. Con le nuove assunzioni previste nelle prossime settimane auspichiamo che la situazione possa solo migliorare, sul piano dello spazzamento delle strade, dell’igienizzazione e della raccolta dei rifiuti. Chiediamo la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle regole di conferimento: mantenere pulita la città è un dovere di tutti».

Correlati

Commenta l'articolo: