Programma Sviluppo e Sole24ore per le imprese pugliesi

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e partecipazioni, svolgimento semplificato delle assemblee di società, disposizioni a sostegno delle aziende e superbonus 110%: i temi caldi della fiscalità 2020 saranno al centro dell’incontro pubblico con cui Programma Sviluppo inaugurerà domani a Taranto la collaborazione regionale con il Gruppo 24 Ore. L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid e che per questa ragione è riservato a un numero massimo di 80 partecipanti con registrazione obbligatoria sul sito programmasviluppo.it, si svolgerà a partire dalle ore 16:00, presso il Centro Eventi Educativi Aula Magna Giovanni Paolo II (Piazza Santa Rita, 3).

Relatori d’eccezione per il convegno accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione continua (2 CFP), due autorevoli firme de il Sole 24 Ore: Pierpaolo Ceroli e Stefano Cingolani. Interverranno all’incontro Cosimo Damiano Latorre (Presidente ODCEC Taranto), Silvio Busico (Direttore Generale Programma Sviluppo) e Alessandro Tisci (Coordinatore di Area de il Sole 24 Ore). Nel corso dell’evento verrà presentata nel dettaglio la collaborazione tra Programma Sviluppo e il Sole 24 Ore a supporto delle imprese impegnate nel rilancio economico del Sistema Paese.

Un accordo grazie al quale arriveranno in Puglia alcuni dei massimi esperti del primo quotidiano economico italiano. Programma Sviluppo e il Sole 24 Ore, inoltre, metteranno gratuitamente a disposizione delle aziende partner l’esperienza e i contenuti del Gruppo 24 Ore in tema di fisco, lavoro e appalti. Un patrimonio informativo e documentale, indispensabile per l’attività d’impresa, che affiancherà le azioni di formazione continua aziendale e sarà a messo a disposizione delle aziende del network Programma Sviluppo già nelle prossime settimane, attraverso un sistema informatico integrato al sito web programmasviluppo.it.

