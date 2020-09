Primo giorno di scuola con il sindaco Melucci agli istituti Pertini (Paolo VI) e Sciascia (Talsano)

Nelle due strutture l’anno scolastico è partito oggi e il primo cittadino ha voluto personalmente augurare buon anno scolastico ai giovanissimi studenti.

«Sarà un anno particolare – le sue parole agli studenti -, ma questa ripartenza è un segnale di speranza. Da adulto sento di dovervi chiedere scusa per come abbiamo trattato il pianeta, tanto da farlo ammalare, per questo vi chiedo di darci una mano, di essere i nostri soldati buoni nella battaglia contro il virus e per la rinascita della nostra Terra».

