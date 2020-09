Dossier più importanti per Taranto, Melucci fa il punto con Emiliano

Proficuo pomeriggio di lavoro del Sindaco Rinaldo Melucci presso gli uffici della Regione Puglia a Bari, per fare il punto dei dossier più importanti per Taranto con il Governatore Michele Emiliano. Inoltre, il primo cittadino ionico ha avuto occasione di confrontarsi con il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile della struttura speciale di progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche” in seno all’Aress, l’agenzia regionale strategica per la salute e il sociale.