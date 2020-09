Scuole, Asl e Questura insieme per sensibilizzare sul tema del Covid-19

Nota della Asl di Brindisi: “Con l’avvio delle lezioni, la Asl e la Questura di Brindisi hanno promosso una iniziativa per sensibilizzare gli studenti e il personale scolastico sulle azioni di contenimento del SARS-CoV-2. In tutte le scuole della provincia verranno distribuite locandine che richiamano le principali regole di prevenzione come mascherina, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani.

Domani, giovedì 24 settembre, il questore Ferdinando Rossi, il sindaco Riccardo Rossi, il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, Stefano Termite, e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’ambito territoriale di Brindisi, Giuseppina Lotito, visiteranno alcuni Istituti del capoluogo.

Questi gli appuntamenti: 7.45 Scuola media Mameli (via della Torretta); 8.10 Istituto De Marco (via Nicola Brandi); 8.40 Istituto Majorana (via Primo Longobardo); 9.15 Morvillo Falcone (via Galanti). In queste quattro scuole, oltre ai manifesti, sarà consegnato anche un kit di mascherine. Un gesto simbolico per sottolineare l’importanza dei dispositivi di protezione, una delle norme anti-Covid.”

