Rientro a scuola, l’augurio del sindaco Melucci

“Il rientro dei nostri ragazzi fra i banchi di scuola ci fa ben sperare per un graduale ritorno alla normalità. Ricordo bene la grande difficoltà mia, e di tantissimi genitori come me, quando ho dovuto spiegare ai miei tre bambini che da un giorno all’altro dovevano rinunciare ad andare a scuola, con tutto quello che una rinuncia simile rappresenta per ogni studente di ogni ordine e grado.

Ciascuno di noi conserva della scuola i ricordi più emozionanti, gli affetti più sinceri, i compagni di banco ad esempio.

Compagni di banco che quest’anno non ci saranno per rispettare le direttive ministeriali anti Covid. Una precauzione, oltre alle mascherine, a tutela della salute dei nostri piccoli.

Il compagno di banco è una persona che ti sostiene e ti aiuta nel momento più difficile.

Quest’anno, cari ragazzi, non avrete un compagno di banco. Ma questo vuol dire che ognuno sarà il compagno dell’altro, tutti saremo idealmente i compagni di banco, perché dobbiamo sostenerci a vicenda per superare questo momento difficile.

Sì, sarà un anno difficile, è inutile negarlo. Ma sono le difficoltà che ci rendono più forti, che ci fanno crescere. E noi tarantini lo sappiamo bene, perché nelle difficoltà sappiamo dare il meglio.

Buon anno scolastico.”

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci

Correlati

Commenta l'articolo: