Questa mattina interventi di pulizia e riassetto in Largo Santi Medici in Città Vecchia, in attesa dei festeggiamenti dedicati ai Santi Medici Cosma e Damiano.

Kyma Ambiente sta provvedendo a ripristinare il decoro dei vicoli e dei luoghi delle celebrazioni. Il 25 settembre alle 17 giungeranno via mare su una motovedetta della Capitaneria di Porto le reliquie maggiori dei Santi Fratelli Medici provenienti dal santuario di Oria. Le reliquie saranno poste nell’antico santuario di Via di Mezzo. I festeggiamenti proseguiranno il 26 settembre presso l’Oratorio San Giuseppe.

«I nostri operatori in queste ore stanno ripulendo l’area dei festeggiamenti – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – perché tutto sia pronto per una delle celebrazioni religiose più attese nel centro storico, secondo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore Paolo Castronovi. Gli sforzi dell’azienda per rispondere alle esigenze della città proseguono anche in questa fase di cambiamenti in atto, in cui la concentrazione è massima sul servizio di raccolta differenziata ingegnerizzato, che stiamo provando a migliorare, e sull’ampliamento del personale».

