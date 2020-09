Riqualificazione della scuola Sovito, nuovi spazi a disposizione degli alunni

Intervento di riqualificazione, da parte dell’amministrazione Melucci, al plesso Sovito dell’istituto comprensivo De Amicis di Talsano. Intervento di riqualificazione, da parte dell’amministrazione Melucci, al plesso Sovito dell’istituto comprensivo De Amicis di Talsano.

Dopo i sopralluoghi effettuati dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Portacci, è stato possibile avviare i lavori di edilizia leggera che si sono conclusi, consentendo l’individuazione di nuovi spazi da destinare alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Sciascia, bisognosa di aule per garantire il distanziamento sociale dei propri alunni.

L’intervento ha consentito di recuperare anche un’intera ala del plesso Sovito che non veniva utilizzata, a vantaggio delle attività didattiche svolte dagli alunni che frequentano stabilmente la struttura.

«Grazie alla disponibilità della direzione Lavori Pubblici e all’operatività di “Kyma Servizi – Infratataras” – ha spiegato Portacci –, anche in questo plesso abbiamo realizzato gli interventi di edilizia leggera necessari. Seguendo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, abbiamo messo in campo tutte le risorse disponibili per far avviare serenamente l’anno scolastico, dando seguito alle indicazioni dei dirigenti scolastici che ringraziamo per la costante collaborazione».