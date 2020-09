Interventi di pulizia in piazza Fontana

Intervento di pulizia in piazza Fontana in Città Vecchia da parte degli operatori Kyma Ambiente, per riportare igiene e decoro lì dove sorge l’opera dell’artista Nicola Carrino.

Nella stessa mattinata il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli ha effettuato un sopralluogo accompagnato dai tecnici nei vicoli del centro storico per verificare la possibilità di sistemare delle fioriere in alcuni punti sensibili, dove gli incivili continuano ad abbandonare rifiuti, auspicando che il fenomeno possa arrestarsi nel rispetto della stragrande maggioranza dei residenti che effettua correttamente la raccolta differenziata.

«Andiamo avanti in questa rivoluzione, ascoltando i cittadini, certi che apportando le opportune modifiche al servizio – ha dichiarato il presidente Mancarelli – riusciremo a far crescere i numeri, già importanti, della raccolta differenziata ingegnerizzata in Città Vecchia. Non l’avrà vinta una minoranza che ha semplicemente deciso di continuare a vivere nella propria immondizia, abbandonandola sotto casa, come più volte documentato, nonostante le mini isole ecologiche posizionate a pochi passi».

Correlati

Commenta l'articolo: