Emergenza Covid-19 e riapertura scuole a Crispiano

“Sempre fermo ad un solo positivo il bilancio dei casi covid a Crispiano. Questa buona notizia però non ci deve far abbassare la guardia soprattutto in vista dell’imminente riapertura della scuola” – afferma il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. “A proposito di riapertura delle scuole” – continua Lopomo – “in queste ultime settimane abbiamo lavorato, in sintonia con i dirigenti scolastici, affinché tutti i lavori di adeguamento e le operazioni di sanificazione fossero espletati con il massimo impegno e nei tempi necessari. I lavori nei diversi plessi scolastici sono stati molti e anche di media complessità. Abbiamo ristrutturato due aule e stiamo sistemando l’esterno della Rodari.

Abbiamo inoltre ricavato tre nuove aule alla Giovanni XXIII, messo in sicurezza i cornicioni sia della Giovanni XXIII che del plesso Cacace, completato la messa a norma della palestra della Giovanni XXIII e sempre alla Scuola Cacace si è intervenuti per la sistemazione dei sanitari in due aule.

Il lavoro più impegnativo è stato fatto alla Francesco Severi dove sono stati impermeabilizzati tutti i solai, un lavoro che ha permesso di recuperare diversi spazi prima interdetti per infiltrazioni. Oltre questi lavori straordinari abbiamo provveduto alla manutenzione ordinaria di tutto il verde intorno alle scuole.

Naturalmente a causa dei protocolli Covid per la sanificazione e dei tempi tecnici della fine dei lavori, in alcuni plessi abbiamo deciso, di concerto con gli uffici tecnici ed i dirigenti scolastici, di posticipare l’inizio delle lezioni a lunedì 28 settembre con l’ordinanza n. 84: http://www.comune.crispiano.ta.it/images/ 000195252_0001_doc02055220200921150244.pdf “ In sintesi, quindi:

• I plessi del circolo didattico “Pasquale Mancini” (Mancini Rodari e Cacace) inizieranno le lezioni regolarmente il 24 settembre.

• I plessi dell”Istituto comprensivo “Francesco Severi” (Severi e Giovanni XXIII) inizieranno le lezioni lunedì 28 settembre. Con l’inizio dell’anno scolastico partirà anche il nuovo servizio di trasporto scolastico che avrà inizizio il 5 ottobre. Trovate tutte le informazioni utili qui: http://www.comune.crispiano.ta.it/index.php/elenco-news/838-servizio-trasporto-scolasticoa-s-2020-2021 “Stiamo lavorando tutti insieme” – conclude poi il Sindaco – “Comune, dirigenti, personale scolastico e genitori, per permettere ai nostri ragazzi di iniziare con la massima sicurezza e serenità questo nuovo anno scolastico così anomalo. Restando uniti e remando tutti nella stessa direzione, oltre a dare il migliore degli esempi ai nostri bambini, saremo in grado di risolvere tempestivamente ogni eventuale problema”.

