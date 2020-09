Appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo VI

All’ippodromo Paolo Sesto di Taranto, giovedì 24 settembre, otto corse in programma a partire dalle 15.45. Sarà l’ultima corsa, scrive Omar Tufano, riservata agli anziani alle prese sui 2020/40 metri, la prova di spicco della giornata. Soltanto in sei al via, con Volusiano Pdl, unico partente al primo nastro, in cerca di fuga, ed il compagno di training Zodiaco Dorial, e Zinfandel, all’inseguimento.

Zodiaco Dorial e Zinfandel si sono già affrontati quattro volte, ed il parziale in questo momento recita 3-1 per l’allievo di Gaetano Di Nardo, da poco passato in training da Sabato Bevilacqua e Nunzio Squeglia.

Il campo partenti ridotto potrebbe consentire proprio a Zodiaco Dorial e Zinfandel di recuperare in breve la penalità e di contendersi il successo finale.

Volusiano Pdl, affidato ad Antonio Marseglia, comunque non va del tutto sottovalutato in quanto da quando “respira aria napoletana” ha cambiato letteralmente volto sapendo esprimersi in 1.57 sul miglio e 2.30 sulla media distanza, pertanto non sarà soltanto un compagno di viaggio per Zodiaco Dorial.

Per quanto riguarda gli altri Visa Dok, che ritorna nelle mani di Italo Tamborrino, ha qualità superiore rispetto a Vostok, volante nel periodo, e Velvet Wise L, esperto dello schema.

I NOSTRI FAVORITI: prima 6-5-4, seconda 3-5-4, terza 3-5-4, quarta 6-2-3, quinta 4-2-1, sesta 2-5-3, settima 5-2-1, ottava 5-3-1.

