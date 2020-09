Nuovi corpi illuminanti sulla Rotonda del Lungomare

L’amministrazione Melucci ha disposto la sostituzione di tutti i globi dei lampioni che illuminano la Rotonda del Lungomare, luogo simbolo della città di Taranto. L’amministrazione Melucci ha disposto la sostituzione di tutti i globi dei lampioni che illuminano la Rotonda del Lungomare, luogo simbolo della città di Taranto.

L’intervento si è reso necessario dopo i numerosi atti vandalici che hanno distrutto alcuni corpi illuminanti. Il restauro conservativo dell’intero impianto di illuminazione del Lungomare, infatti, è un’opera imponente che richiede molto tempo e tante risorse, per via del suo valore storico e architettonico e per la particolarità dell’intervento che richiede specifiche professionalità. Nel frattempo, l’amministrazione ha comunque preferito salvaguardarne la funzionalità e il decoro.

«Lo spettacolo garantito dalla Rotonda completamente illuminata è uno dei valori aggiunti del nostro Lungomare – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, per questo abbiamo disposto l’intervento, che è anche una risposta concreta a chi, invece di apprezzarne la bellezza, si diverte a deturparla».