Nuove assunzioni Kyma Ambiente: attivo da domani il link per partecipare al bando

Sarà attivo da martedì 22 settembre sul sito di Kyma Ambiente (www.amiutaranto.it) il link ufficiale per partecipare al bando pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full time di diverse figure professionali. Si tratta di operatori ecologici, autisti, ispettori ambientali, commercialisti, avvocati e ingegneri. Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online, entro e non oltre il 15 ottobre alle ore 12: non saranno ammesse le domande pervenute in maniera cartacea, così come non varranno quelle eventualmente già inviate. Sul sito www.amiutaranto.it sarà disponibile una demo per aiutare i candidati a compilare in maniera corretta la domanda.

Le posizioni aperte sono in totale 67 e riguardano 41 operatori ecologici addetti alle attività di spazzamento, raccolta rifiuti e impiantistiche; 10 autisti di veicoli e mezzi d’opera (richiesto il possesso della patente di categoria C); 11 ispettori ambientali; 1 laureato amministrativo; 1 responsabile ufficio contabilità; 1 responsabile ufficio legale; 1 ingegnere esperto in gestione e programmazione ambientale; 1 ingegnere.

«Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la nostra azienda – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – voluta d’intesa con il sindaco Rinaldo Melucci : con questi nuovi innesti Kyma Ambiente sarà sempre più al servizio della comunità tarantina. Faccio un in bocca al lupo a tutti i partecipanti».

