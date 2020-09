Nei presidi della ASL Taranto Open Day per la donazione di cellule staminali emopoietiche

Il 23 settembre, presso i Centri Emo-trasfusionali dei presidi ospedalieri della ASL Taranto, si terrà un Open Day dedicato alla donazione di cellule staminali emopoietiche. L’iniziativa si realizzerà in occasione della V edizione di “Match it now”, evento nazionale dedicato alla donazione di cellule staminali emopoietiche, promosso dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), da ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e ADOCES (Associazione Donatori di Cellule Staminali), con il supporto di ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale).

Durante l’Open Day, attraverso un piccolo prelievo di sangue, sarà possibile tipizzare i volontari che, nella stessa occasione, riceveranno tutte le informazioni utili in merito alla donazione di cellule staminali emopoietiche.

Diventare un donatore è una scelta consapevole che consente di iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, permettendo di salvare una vita e garantendo il proprio anonimato e quello del ricevente. Il trapianto di cellule staminali emopoietiche può rappresentare la terapia salvavita per pazienti affetti da leucemie acute e croniche, linfomi di Hodgking e non Hodgkin, mielomi e malattie linfoproliferative croniche, aplasie midollari gravi, immunodeficienze, emoglobinopatie (talassemie e drepanocitosi), errori congeniti del metabolismo, tumori solidi e, in alcuni casi, malattie autoimmuni.

Le cellule staminali emopoietiche possono essere prelevate direttamente dal midollo osseo o dal sangue periferico, in base alle necessità del ricevente e alle disponibilità e idoneità del donatore.

La procedura di prelievo è sicura e non comporta rischi o danni per il donatore, anche in questo periodo, con l’adozione di tutte le precauzioni necessarie, in linea con le disposizioni anti Covid.

Per diventare un donatore è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 kg.

Per donare a Taranto e provincia è possibile recarsi nei centri emo-trasfusionali presenti sul territorio, senza obbligo di prenotazione, dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00: Presidio Centrale SS. Annunziata (099 4585875); Presidio Occidentale di Castellaneta (099 8496810); Presidio Valle d’Itria di Martina Franca (080 4835216).