“Medita Festival 2020”, variazioni a sosta e circolazione nei giorni 24, 25 e 26 settembre

Durante i tre giorni di concerti del “Medita Festival 2020”, il 24, 25 e 26 settembre, nelle aree circostanti la Rotonda del Lungomare varieranno sosta e traffico veicolare.

Nello specifico, sarà istituita la temporanea interdizione della circolazione veicolare e della sosta, con rimozione coatta, dalle ore 13:30 alle ore 24:00 del giorno 23 settembre 2020 sul lungomare Vittorio Emanuele III, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Margherita e via Massari, al fine di consentire un sicuro e tranquillo svolgimento delle prove orchestrali. In conseguenza del divieto di circolazione, il traffico dei mezzi pubblici e privati sarà deviato lungo le vie Anfiteatro e Giovinazzi.

Per garantire il regolare transito dei mezzi del trasporto pubblico urbano, inoltre, sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, su via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Massari e Giovinazzi, nonché su ambo i lati di quest’ultima nel tratto compreso tra le vie Anfiteatro e Principe Amedeo.

Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 dei giorni 24, 25 e 26 settembre, invece, e comunque sino al termine della manifestazione, sarà istituita la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, in queste zone: lungomare Vittorio Emanuele III, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Due Mari e via Giovinazzi, fatta eccezione per i mezzi adibiti alle operazioni di trasporto, scarico, montaggio, allestimento e smontaggio del palco e delle attrezzature, ai quali sarà consentita la sosta sul lungomare nel tratto compreso tra corso Due Mari e via Anfiteatro (lato destro nel senso di marcia); piazza Carbonelli per intero, fatta eccezione per i mezzi adibiti alle operazioni di trasporto, scarico, montaggio, allestimento e smontaggio del palco e delle attrezzature; via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Margherita e via Giovinazzi; via Giovinazzi, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e lungomare Vittorio Emanuele III; via Principe Amedeo, nel tratto compreso tra via Giovinazzi e lungomare Vittorio Emanuele III; via Massari, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro, al fine di consentire la sosta ai veicoli dei diversamente abili.

Sempre nelle giornate della manifestazione, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituita la temporanea interdizione della circolazione veicolare sul lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Giovinazzi, e in via Principe Amedeo, nel tratto compreso tra via Giovinazzi e lungomare Vittorio Emanuele III. Il divieto di circolazione, come descritto, comporterà le seguenti conseguenze: i mezzi pubblici provenienti dalla Città Vecchia e diretti al Borgo potranno percorrere via Matteotti, via Margherita, via Anfiteatro, via Giovinazzi, svoltare sul lungomare per poi riprendere il normale percorso; i mezzi privati provenienti dal Ponte Girevole potranno percorrere l’itinerario via Matteotti, via Margherita, via Anfiteatro, via Giovinazzi per poi riprendere i normali percorsi; i mezzi privati percorrenti via Principe Amedeo e diretti in Città Vecchia saranno deviati su via De Cesare.

Eventuali prescrizioni aggiuntive che dovessero sopraggiungere, per necessità e urgenze, saranno rese note con apposita segnaletica e/o dagli agenti del traffico.

