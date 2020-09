GdF: cambio al comando del Gruppo di Taranto

Passaggio di consegne alla caserma “Lorenzo Greco” di Taranto. Il Tenente Colonnello Valerio Bovenga è il nuovo comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Taranto.

L’ufficiale appena giunto ha 47 anni, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha svolto in precedenza incarichi di comando presso la 3a Compagnia ed il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, la Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, i Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Napoli e di Bari e, negli ultimi tre anni, ha guidato il Gruppo di Sibari, con sede nella provincia di Cosenza.

Sostituisce il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio che, dopo tre anni, ha lasciato la città dei due mari proprio per raggiungere il Gruppo di Sibari in qualità di comandante.

Il Colonnello Massimo Dell’Anna, comandante provinciale, dopo aver ringraziato il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio per la proficua attività svolta nel territorio jonico, testimoniata dai risultati di servizio conseguiti in tutti i settori operativi di competenza del Corpo, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Valerio Bovenga rivolgendogli i migliori auspici di buon lavoro nell’interesse della provincia jonica e della Guardia di Finanza.

