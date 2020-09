Filbi Uil Puglia: erogazione acqua consorzio bonifica Stornara e Tara / Coldiretti Taranto

Nell’intervista rilasciata dal Presidente della Coldiretti di Taranto Alfonso Cavallo, si ritiene evidenziare che erroneamente dichiara che l’erogazione d’acqua da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara avviene due volte al mese anziché realmente con turni di 10 giorni , questo poiché vincolato ai ridotti volumi d’acqua negli invasi della Lucania che forniscono il Consorzio.

Il mancato utilizzo della Diga Pappadai, si rileva che le cause sono anche rivenienti dalle condotte dell’Ente Irrigazione l’EIPLI che dovrebbero fornire l’invaso Pappadai e che per tale causa non si è concluso le procedure di conclusioni affido lavori di ripristino funzionale e il relativo collaudo.

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara segue con attenzione tale vicenda , in quanto con l’utilizzo dell’invaso si possono erogare maggiori servizi idrici al territorio e agli agricoltori, tenendo presente il macigno che gravita sul Consorzio del ristoro ambientale che richiede annualmente la Lucania.

È corretto informare alle categorie agricole che per 15 anni i Consorzi non hanno ancora incassato i contributi consortili che avrebbero permesso gli interventi di manutenzione ordinaria e le opere di bonifica in favore di una quadro generale di migliore funzionamento e fruizione dei servizi che comunque, con grandi sacrifici, continuano ad essere erogati agli agricoltori . Si evidenzia che gli agricoltori non hanno ancora ad oggi provveduto ai pagamenti al Consorzio Stornara e Tara delle forniture d’acqua per gli anni 2018 e 2019 così come per il contributo 630 per causa del COVID 19.

Prima del 2003, anno in cui tali contributi sono stati tagliati per volere della Giunta regionale pugliese, i Consorzi vivevano di luce propria grazie a quei contributi che mai sono stati oggetto di contestazione da parte dei consorziati e che per i Consorzi di Bonifica del Foggiano continuano sempre con regolarità ad emettere il contributo e ad erogare i servizi all’agricoltura.

E’ enorme lo sforzo con il commissario che va di pari passo con la programmazione puntuale di piani triennali di opere di manutenzione ordinaria per le quali si prevede, quindi, la riscossione dei tributi di lavori effettuati in tempi passati e da effettuarsi oggi.

In questa legislatura la Regione Puglia, fin dal suo insediamento, si è speso per il riavvio delle attività dei Consorzi di Bonifica promuovendo iniziative puntuali ed a rete sul territorio. Solo a titolo di esempio per il Salento citiamo la costituzione dell’importante rete del canale “Reale” che ha visto il coinvolgimento di un elevato numero di Enti (università, provincia, comuni, associazioni, ecc.), per non parlare del numero dei progetti esecutivi predisposti ed approvati e dell’elevato numero di cantieri avviati solo nel 2019 dopo aver svolto in maniera puntuale le non semplici procedure di affidamento.

Questo è anche frutto del lavoro svolto in prima linea dai dipendenti di tutti i Consorzi Commissariati , si augura, pertanto, il buon senso di responsabilità/condivisione di tutti i soggetti affinché rendano fluido, con il prossimo Governo Regionale, il percorso per i Consorzi Commissariati e si torni all’autogoverno con le categorie agricole in amministrazione ordinaria.

