Taranto, i Verdi: “5mld vadano alla conversione non a ex Ilva”

“Oggi, nella conferenza stampa di Europa verde con la lista Puglia solidale e verde, il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli e i candidati Nino Carbotti ed Eliana Baldo hanno presentato le proposte su come utilizzare il recovery fund a Taranto. Il piano del PD su ex-Ilva non solo non convince ma ferma quel necessario processo di cambiamento e conversione ecologica che Taranto aspetta da anni. I 5 miliardi di euro dei 209 previsti dal Recovery Plan, che il governo vorrebbe destinare per rimettere a posto ex-Ilva, equivalgono al danno ambientale anche in termini di costi sociali prodotti da decenni di inquinamento.

In 8 anni con 13 decreti salva Ilva si è abbandonata la città a subire inquinamento compromettendo anche l’occupazione ora il governo vorrebbe continuare in questo accanimento contro la città; 5 miliardi di euro sono una cifra enorme con la quale invece si potrebbe cambiare il volto di Taranto e della sua provincia istituendo area No Tax, bonificando le aree, realizzando il più grande polo tecnologico, scientifico e di produzione di nuove tecnologie in Europa, portare l’alta velocità e intervenendo sul porto consentendo anche l’arrivo di navi da crociera, infine finanziando un piano di rigenerazione urbana di città Vecchia che restauri gli immobili storici.

Questi interventi creerebbero 20.000 nuovi posti di lavoro.

Si può fare a Taranto quello che è stato fatto a Bilbao e nella Ruhr ma c’è una classe politica che impedisce la modernizzazione. Il rischio che abbiamo di fronte è che i fondi del recovery siano utilizzati e divisi secondo la logica del manuale Cencelli creando un dannoso spezzatino dei progetti. L’Italia e la Puglia hanno bisogno invece di concentrare investimenti su assi strategici come ambiente e trasporto pubblico, sanità, istruzione e ricerca e digitalizzazione.”

Lo scrivono Angelo BONELLI, Nino CARBOTTI ed Eliana BALDO.

Correlati

Commenta l'articolo: