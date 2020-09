Riqualificazione del verde pubblico, squadre al lavoro sulla rotatoria di via Consiglio

Proseguono le attività di tutela del decoro e di manutenzione effettuate dagli operatori del verde pubblico.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha compiuto un sopralluogo alla rotatoria di via Consiglio, oggetto di un intervento di radicale riqualificazione consistente nella piantumazione di nuove essenze e nella realizzazione di un’installazione artistica.

«L’intervento è in una fase avanzata – il commento del primo cittadino –, gli operatori sono anche intervenuti per ripulire tutte le aiuole spartitraffico presenti su viale Unicef fino alla rotonda nei pressi del supermercato Lidl. La tutela del decoro e la manutenzione del verde urbano sono per noi priorità, ma sono anche un’opportunità per tutti per dimostrare quanto rispetto nutriamo per i beni comuni».