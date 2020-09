Incontro con la Capitaneria di Porto, Melucci: «Insieme al lavoro per l’Oasi Blu»

Colazione di lavoro, nella sede del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino.

Un’occasione per approfondire le sinergie avviate tra le due istituzioni, in particolare sul tema dell’Oasi Blu, prospettiva alla quale entrambe sono al lavoro con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il percorso di transizione che sta compiendo la città.

«Siamo particolarmente lieti che la Capitaneria di Porto abbia un ruolo nel green new deal che vede Taranto riferimento nazionale – il commento del primo cittadino –, il contributo di donne e uomini che vivono il mare quotidianamente è per noi particolarmente prezioso. Attendiamo con ansia, inoltre, che si perfezioni il trasferimento della Capitaneria nella nuova sede, l’ex ristorante Gambero, perché confermerà quanto sia importante la sua presenza in città anche in termini di riqualificazione urbana».

Correlati

Commenta l'articolo: