Grande piano strade e marciapiedi, sopralluogo del sindaco Melucci ai cantieri dei nuovi lotti

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato oggi una serie di sopralluoghi ai nuovi cantieri del grande piano strade e marciapiedi varato dall'amministrazione.

Il primo è quello per la riqualificazione del tratto della statale 106 in concessione al Comune di Taranto. L’arteria rappresenta una delle principali direttrici d’ingresso in città e l’amministrazione Melucci ha avviato le attività di riasfalto iniziando dalla carreggiata destra (direzione Taranto), che risulta maggiormente danneggiata. Gli altri cantieri visitati sono quelli in via Atenisio Carducci e viale Unicef, nel complesso una fondamentale arteria di snodo per il traffico urbano: il nuovo asfalto è già stato posato nel primo tratto di via Atenisio Carducci e su una delle carreggiate di viale Unicef, dove i lavori da lunedì proseguiranno anche nel tratto compreso tra la rotatoria di via Consiglio e via Cesare Battisti.

«Con questi cantieri avviamo la seconda fase del grande piano strade e marciapiedi – ha spiegato il primo cittadino –, un ulteriore impegno economico di 3 milioni di euro da parte della mia amministrazione per riqualificare radicalmente la rete stradale cittadina. Dimostriamo in questo modo che la programmazione degli interventi è l’unica strada per garantire risposte durature e adeguate alle esigenze dei cittadini, sicuramente più efficace di soluzioni occasionali».

