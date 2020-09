Giornata della sicurezza delle cure: il Consiglio regionale tinto di arancio

Il palazzo del Consiglio regionale della Puglia tinto d’arancione giovedì 17 settembre, nella Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Su iniziativa della Conferenza nazionale dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, le sedi delle Assemblee legislative italiane sono state illuminate tutte dello stesso colore arancio per celebrare la Giornata, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 2019, per promuovere l’attenzione e l’informazione sui temi della sicurezza delle cure e del diritto alla salute.

La stessa data è stata indicata dall’OMS come World Patient Safety DAY (Giornata nazionale per la sicurezza dei pazienti), con lo slogan “Operatori sanitari sicuri, pazienti sicuri”.

La sicurezza del personale della sanità, anche nei riguardi della salute dei pazienti, va considerata una priorità tanto più nel corso della pandemia mondiale da Covid-19: in questo senso colorare i luoghi pubblici e istituzionali della tinta scelta per l’iniziativa (l’arancio è il simbolo della salute e del benessere) vuole richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’impegno degli operatori sanitari nella gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Correlati

Commenta l'articolo: