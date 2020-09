Domenica 20 settembre, (riserva 21 settembre stesse modalità) il ponte girevole di Taranto aprirà, in via ordinaria, dalle ore 05.00 fino a termine esigenza, per consentire il transito in uscita dal Mar Piccolo di Nave Stromboli.

Per l’eventuale passaggio in emergenza di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco o autopattuglie, il ponte potrà essere richiuso con un preavviso di almeno 30 minuti.

