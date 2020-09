Scuola, Vianello (M5S): “In consegna a Taranto e provincia 8071 nuovi banchi e sedie”

“Continua il lavoro incessante della Ministra Lucia Azzolina e del Governo per tutelare i nostri studenti. Sono in consegna in alcune scuole di Taranto e provincia 8071 nuovi banchi singoli, sedie e sedute innovative per garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nel corso di quest’anno scolastico. La distribuzione non termina, il ministero dell’Istruzione infatti, continua quotidianamente ad aggiornare il numero e i tempi della nuova strumentazione in dotazione degli istituti scolastici di tutta Italia. Nello specifico l’Istituto comprensivo Morleo di Avetrana riceverà a breve 63 nuovi banchi e 24 sedute innovative, all’I.C. Bonsegna – Toniolo di Fragagnano invece 20 nuovi banchi e 25 sedute innovative, all’I.C. Marconi di Palagianello arriveranno 34 nuovi banchi e 50 sedute innovative, e infine per quanto riguarda la provincia di Taranto, si segnala che all’I.C. Giannone di Pulsano verranno consegnate 25 sedute innovative.

A Taranto città, in 23 scuole, verranno distribuiti a giorni 4782 banchi singoli, 40 sedie e 3008 sedute innovative. Sono segnali importanti perché indicano il costante impegno del ministero dell’Istruzione per far proseguire al meglio, quindi in completa sicurezza, il percorso didattico a tutela dei ragazzi ma anche del personale docente e scolastico”. Lo rende noto il deputato tarantino del M5S Giovanni Vianello.

