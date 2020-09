Lavori AQP su via Cesare Battisti, cambiano traffico e sosta

Da lunedì 21 settembre e fino al successivo mercoledì 23 settembre, Acquedotto Pugliese eseguirà degli interventi di manutenzione straordinaria delle condotte fognarie nell’abitato di Taranto, per la corretta funzionalità del sistema e al fine di scongiurare eventuali disagi di natura igienico sanitaria.

I lavori copriranno l’intero arco orario delle giornate indicate e riguarderanno, nello specifico, il tratto di via Cesare Battisti compreso tra l’intersezione con viale Unicef e il civico 750, in direzione San Giorgio Jonico. La direzione Polizia Locale ha emanato apposita ordinanza dirigenziale per consentire l’esecuzione dei lavori, disciplinando circolazione e sosta veicolare.

Nello specifico, sarà istituita la temporanea interdizione della circolazione veicolare su via Cesare Battisti, nel tratto prima indicato, solo per i mezzi in direzione San Giorgio Jonico. Pertanto, i veicoli provenienti da via Cesare Battisti e in uscita dalla città, giunti all’intersezione con viale Unicef dovranno svoltare a destra e dirigersi su via Consiglio, direzione centro commerciale, per proseguire per altre direzioni. I veicoli provenienti da viale Unicef, invece, giunti all’intersezione con via Cesare Battisti dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra, in direzione Taranto centro o altra direzione, oppure tornare indietro.

Contestualmente, sarà istituito temporaneamente il senso unico di marcia su via Cesare Battisti, nel tratto interessato dai lavori, per i veicoli in ingresso provenienti dalla direttrice San Giorgio Jonico, e sarà temporaneamente vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato destro della carreggiata, direzione San Giorgio Jonico.

Correlati

Commenta l'articolo: