Guardia di Finanza Bari: cambio al vertice del I gruppo

Presso la Caserma “M.A.V.M. Luigi PARTIPILO”, sede del Comando Provinciale, ha avuto luogo l’avvicendamento al Comando del I Gruppo Bari tra il Tenente Colonello Massimiliano TIBOLLO e il Colonnello William VINCI. Il Tenente Colonnello Massimiliano TIBOLLO, dopo alcuni mesi di intenso lavoro e il conseguimento di brillanti risultati, lascia la direzione del I Gruppo Bari per assumere il comando del II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari.

Il Colonnello William VINCI, che nel corso della carriera ha prestato servizio in Reparti ad alta proiezione operativa e di direzione strategica, proviene dal Gruppo di Barletta dopo tre anni di intensa attività in quella Provincia, caratterizzati da un forte impegno nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed a ogni forma di traffici illeciti. Motivare e coinvolgere le risorse umane, valorizzando il ruolo istituzionale fra gli attori preposti alla tutela della sicurezza economica e finanziaria, sono per il Colonnello VINCI i punti di riferimento per consolidare il ruolo delle Fiamme Gialle.

Il “passaggio di consegne” si è svolto alla presenza del Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bari, Generale di Brigata Roberto PENNONI, il quale, dopo aver espresso al Tenente Colonnello TIBOLLO i più profondi e sinceri ringraziamenti per il servizio svolto in qualità di Comandante del I Gruppo Bari, ha inteso rivolgere al Colonnello VINCI un caloroso augurio di buon lavoro.

Correlati

Commenta l'articolo: