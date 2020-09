Grande piano strade e marciapiedi, continuano i lavori in via Messapia

Sono in stato avanzato di esecuzione i lavori relativi al rifacimento di sede stradale e marciapiedi in via Messapia, cantiere compreso nel grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci.

Dopo aver completato il perimetro della sede del Giudice di Pace, si sta procedendo alla realizzazione dei marciapiedi garantendo la mobilità dei pedoni attraverso l’installazione di barriere di sicurezza sull’asfalto.

«Stiamo riqualificando un’arteria fondamentale per il traffico cittadino – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, ma anche un’area densamente popolata, peraltro molto frequentata per la presenza degli uffici giudiziari. Questo intervento si affianca a quello in via Umbria già in corso e ai tre nuovi lotti del piano che stanno partendo in questi giorni».