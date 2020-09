AQP: attenzione a telefonate sospette per la distribuzione di depuratori di acqua

Il monito di Acquedotto Pugliese a seguito delle segnalazioni ricevute dai clienti della città di Taranto

“A seguito di alcune comunicazioni pervenute al Servizio Clienti di Acquedotto Pugliese, la società sottolinea di non aver in alcun modo predisposto la distribuzione di depuratori di acqua di rubinetto e che non ha mai intrapreso iniziative di questo tipo.

Il contatto telefonico da parte del personale AQP avviene solo ed esclusivamente in concomitanza con l’apertura di pratiche commerciali, su richiesta del cliente stesso (es. richiesta di nuovo allaccio), o in particolari circostanze legate a segnalazioni di guasto. Si tratta pertanto di contatti sospetti, assolutamente non riconducibili alla società.

La società prende le distanze da queste iniziative illecite e precisa altresì che il personale dipendente AQP è sempre munito di tesserino e, nei contatti telefonici, identificabile tramite codice della richiesta o numero di matricola. Invitiamo, pertanto, la clientela a segnalare alle Autorità competenti eventuali contatti sospetti.”

