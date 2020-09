Il volley tarantino torna in A2 con la Prisma, il sindaco Melucci: «Siate orgogliosi della maglia rossoblù»

Il saluto del sindaco Rinaldo Melucci alla Prisma Volley Taranto è il primo atto di una stagione che riporterà lo sport che conta negli impianti della città bimare. Il saluto del sindaco Rinaldo Melucci alla Prisma Volley Taranto è il primo atto di una stagione che riporterà lo sport che conta negli impianti della città bimare.

Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore allo Sport Fabiano Marti, ha incontrato squadra e dirigenza della società sportivo al Mon Reve Resort, per uno scambio cordiale all’indomani del primo allenamento sul parquet del Palamazzola.

«Dovete essere orgogliosi di indossare la maglia rossoblù – le parole del primo cittadino –, il ritorno della pallavolo rappresenta un motivo di vanto per tutta la città. Con questa nuova avventura avete la possibilità di far sognare l’intera piazza e alla fine del campionato, con qualunque risultato, vi sentirete uomini diversi. La mia amministrazione vi sosterrà, facendo quanto è necessario per lavorare nel migliore dei modi. Il ritorno nel Palamazzola è già un elemento di questo impegno, sono convinto che questa sarà un’esperienza particolare: è un momento importante per tutti noi, siete la punta di diamante della città di Taranto».