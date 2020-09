Il Comune di Pulsano inaugura Pulsano boat – emozioni sul mare

L’associazione Due Mari WineFest (manifestazione di riferimento del vino a Taranto dal 2016) con la collaborazione della Jonian Dolphin Conservation, sbarca (è il caso di dire) anche a Pulsano inaugurando “PULSANO BOAT – Emozioni sul mare”, evento che gode del patrocinio del Comune di Pulsano ed è targato EcoFesta2020.

Un’occasione imperdibile, non solo per godere della bellezza della nostra litoranea, ma anche per abbracciare temi come la valorizzazione della mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Non a caso, nel corso della serata, saranno utilizzate stoviglie compostabili e sarà fatta la raccolta differenziata.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta di patrocinio da parte del Due Mari, che dopo l’ormai consolidata esperienza su Taranto ha proposto un evento analogo sul nostro litorale all’insegna del rispetto dell’ambiente e della promozione della mobilità sostenibile sempre più al centro della programmazione della nostra amministrazione”, commenta Fabrizio Menza, assessore all’ambiente per il Comune di Pulsano.

“Pulsano Boat, in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation, sarà un’occasione unica per ammirare la bellezza del nostro litorale da un punto di vista diverso – aggiunge il sindaco Francesco Lupoli – sperando che sia di buon auspicio per un utilizzo migliore del mare rispetto a quanto accaduto fino ad oggi”.

La serata prevede 2 turni: uno alle 18.30 e l’altro alle 20.30 con partenza dalla Baia del Pescatore.

L’escursione a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin Conservation, avrà una durata di 2 ore e si snoderà fino a Lido Silvana accompagnando gli ospiti in un “viaggio” suggestivo che coinvolgerà tutti i sensi grazie alla musica dal vivo a cura di Ilaria Fuggetti ed Emidio Di Maio e alla degustazione di alcuni dei migliori prodotti agroalimentari ed enologici pugliesi con i piatti preparati dal Ristorante Lo scoglio e i vini selezionati da Cantine Palmieri.

Costo del ticket: 25€

Per info: 349 8784615 oppure duemariwinefest@gmail.com

Posti limitati

