VI Edizione della Festa Usb Taranto: 2.500 ingressi. Rizzo: “Grande soddisfazione nonostante le difficoltà”

“Oltre 2.500 persone si sono avvicendate nel corso della VI edizione della Festa dell’Unione Sindacale di Base di Taranto. Ovviamente è stato necessario creare un’alternanza nel rispetto dei numeri fissati per le misure anti-Covid”. Soddisfatto il coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto Francesco Rizzo al termine della due giorni che per la prima volta si è svolta presso la ex Batteria Cattaneo di Gandoli.

Momenti di riflessione ed approfondimento durante i confronti rispettivamente sul tema della sanità e sulla riconversione economica del territorio jonico, ma anche tanta musica e comicità.

“Il risultato ottenuto, nonostante la necessità di riorganizzare la festa in sole due settimane, dimostra come il gioco di squadra sia sempre la carta vincente. Grazie a quella parte di politica che ci ha aiutato a risolvere i problemi, in particolare al Comune di Leporano che ci ha ospitato nella bellissima location della Batteria Cattaneo e al Comune di Pulsano che si è mostrato altrettanto disponibile”.

“Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine che con il loro intervento hanno garantito il sereno svolgimento della manifestazione, dalla quale rilanciamo un messaggio ben preciso: il confronto, anche quando si è su posizioni distanti, è fondamentale per cercare e trovare la soluzione alle criticità, sempre e comunque nell’interesse del territorio”.

